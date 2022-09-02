Російські окупанти вивезли свою військову техніку з території Запорізької атомної електростанції на тлі візиту експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 п’ятниці, 2 вересня.

У зв’язку з приїздом місії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод “Атом Енергомаш”, решту – розосередили у найближчих населених пунктах.

ДОВІДКА. Вранці 1 вересня стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила із Запоріжжя до Енергодара, попри повідомлення про інтенсивний обстріл. Водночас в Україні не могли гарантувати місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) безпеку під час її візиту на Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.

Також в “Енергоатомі” наголосили, що окупанти викривляють інформацію про реальну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції й поширюють лише вигідні їм повідомлення про візит місії МАГАТЕ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, головне, що має відбутися у результаті місії МАГАТЕ – це демілітаризація території ЗАЕС. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. Агентство досі не закликало до цього, хоч це було основним предметом домовленостей під час зустрічі у Києві.

1 вересня станом на 18:00 генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації. Він заявив, що його команда змогла зібрати “багато” інформації за кілька годин під час відвідин ЗАЕС.