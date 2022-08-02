Перед візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі китайські військові літаки демонстративно літають біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР. Планується, що американська політикиня прибуде до Тайваню сьогодні.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Разом з китайськими літаками країна вивела військові кораблі. Вони залишаються поблизу неофіційної лінії розмежування. Джерело видання зазначило, що вони поводяться “провокативно”. Літаки “доторкалися” до середньої лінії та повертались в іншу сторону протоки, поки тайванські літаки були напоготові поблизу.

Китай неодноразово застерігав від поїздки Пелосі на Тайвань. У відповідь США заявляли, що їх не злякає “брязкання зброєю” під час візиту. Міністерство оборони Тайваню попередило, що належним чином відповість на “ворожі загрози”, які посилилися у день візиту Ненсі Пелосі.

China Times додало, що китайські авіаносці “Ляонін” та “Шаньдун” залишили порти свого перебування і вийшли в море.

“Я можу вам сказати, що США будуть притягнуті до відповідальності та заплатять ціну за порушення суверенітету та інтересів безпеки Китаю”, — заявила речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн стосовно того, чи вживатимуть вони заходів у зв’язку з візитом.

Представник Міністерства національної оборони Китаю Тан Кефей раніше пригрозив Сполученим Штатам Америки. Він сказав, що країна буде вживати рішучих заходів для припинення будь-якого іноземного втручання та змови на користь незалежності Тайваню, а також “рішуче захищатиме свій національний суверенітет та територіальну цілісність”.

Спікерка Палати представників США вирушила в Азію з робочими візитами 30 липня. У програмі поїздки були передбачені Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур.

Крім того, вебсайт офісу президента Тайваню зазнав кібератаки. Тимчасово він вийшов з ладу.