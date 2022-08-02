Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
Разом з китайськими літаками країна вивела військові кораблі. Вони залишаються поблизу неофіційної лінії розмежування. Джерело видання зазначило, що вони поводяться “провокативно”. Літаки “доторкалися” до середньої лінії та повертались в іншу сторону протоки, поки тайванські літаки були напоготові поблизу.
Китай неодноразово застерігав від поїздки Пелосі на Тайвань. У відповідь США заявляли, що їх не злякає “брязкання зброєю” під час візиту. Міністерство оборони Тайваню попередило, що належним чином відповість на “ворожі загрози”, які посилилися у день візиту Ненсі Пелосі.
China Times додало, що китайські авіаносці “Ляонін” та “Шаньдун” залишили порти свого перебування і вийшли в море.
“Я можу вам сказати, що США будуть притягнуті до відповідальності та заплатять ціну за порушення суверенітету та інтересів безпеки Китаю”, — заявила речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн стосовно того, чи вживатимуть вони заходів у зв’язку з візитом.
Представник Міністерства національної оборони Китаю Тан Кефей раніше пригрозив Сполученим Штатам Америки. Він сказав, що країна буде вживати рішучих заходів для припинення будь-якого іноземного втручання та змови на користь незалежності Тайваню, а також “рішуче захищатиме свій національний суверенітет та територіальну цілісність”.
Спікерка Палати представників США вирушила в Азію з робочими візитами 30 липня. У програмі поїздки були передбачені Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур.
Крім того, вебсайт офісу президента Тайваню зазнав кібератаки. Тимчасово він вийшов з ладу.
- Нагадаємо, на зустрічі сенаторів США та колишніх міністрів оборони США, Австралії та Японії президентка Тайваню заявила, що необхідна скоординована відповідь на тлі “безпрецедентних викликів”, оскільки острів проводив п’ятиденну серію військових і цивільних навчань з підготовки на тлі напруженої ситуації з Китаєм.
- Китай підтвердив свої суворі попередження, надіслані США щодо можливого візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.