Чартерний літак, на якому президент України Володимир Зеленський повернувся в країну, перед вильотом до Оману був в Москві (РФ).

Про це повідомили журналісти texty.org.ua.

У виданні зазначили, що чартер з Оману міг обійтися Зеленському в 86 тисяч доларів, враховуючи, що вартість оренди Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000 в годину, стартує від 11,5 тисяч доларів.

З огляду на, що з Оману до Києва літак летів 7,5 годин, Зеленському переліт обійшовся приблизно в 86 тисяч доларів.

Графік замовлень цього літака свідчить про те, що чартер, найімовірніше, було замовлено ще до авіакатастрофи в Ірані. За кілька днів до цього на літак замовлень не було.

4 січня він був в Стокгольмі, а 7 січня – полетів до Москви.

У виданні припустили, що Зеленський міг чекати в Омані, поки чартер забере когось із Москви. Можливо, в Омані Зеленський зустрічався з кимось, хто прилетів туди чартером зі столиці РФ.

Однак в коментарі “НВ” прес-служба Офісу президента такий варіант спростувала.

“Це абсолютна неправда”, – сказали в прес-службі ОП.

Як раніше повідомляли журналісти програми “Схеми”, Зеленський повернувся в Україну з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії з літаком МАУ. Він прилетів чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни).

Водночас прес-служба президента ще вранці 8 січня повідомила, що глава держави негайно повертається в Україну з Оману.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.