Перед тим, як випустити по території України десятки ракет, росіяни здійснюють декілька типів розвідки.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зп його словами, перед завданням масованих ракетних ударів росіяни вивчають низку даних.

Зокрема мовиться про наземну, супутникову, агентурну та космічну розвідки. Більш того, окупанти шукають необхідну для себе інформацію у спільнотах в соцмережах.

Ігнат додав, що окупанти ретельно планують маршрути кожного нового обстрілу, адже для них важливо спланувати політ ракети.

Часто росіяни атакують несподівано. Іноді ракети летять над Молдовою, по руслу річки або ж запуск відбувається з території Білорусі.

До прикладу під час обстрілів 16 грудня ракети на Київ летіли саме уздовж русла ріки.

Речник Повітряних сил також зазначив, що погана погода не є завадою для ударів, однак при ясному небі росіяни відстежують наслідки ударів.

В режимі реального часу відслідкувати за влучанням окупантам допомагає супутник. Ймовірно саме для цього 16 грудня вони підняли літак А-50 у небо.