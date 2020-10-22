Перед президентом України Володимиром Зеленським вже найближчим часом може постати вибір: створення нової парламентської коаліції або розпуск Верховної Ради.

Про це розповів в інтерв’ю виданню LB.ua нардеп від “Слуги народу”, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку Микита Потураєв.

Так, після парламентських виборів у 2019 році пропрезидентська партія “Слуга народу” створила монокоаліцію з більш ніж 240 депутатів. Однак останнім часом “слугам” часто не вдається зібрати голоси у своїй фракції під те чи інше рішення.

Потураєв у зв’язку з цим допускає можливість формування нової коаліції після місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. Нардеп, зокрема, згадав про припущення щодо можливої коаліції “Слуги народу” і групи “За майбутнє”.

“В медіа вже заговорили про можливий примус до коаліції з групою “За майбутнє” Ігоря Валерійовича (Коломойського, – ред.). Можливо, що і “Батьківщина” неофіційно була б у такій коаліції або голосувала б разом із нею. Але є дуже хороше запитання. А чи згодні всі на таку коаліцію? Чи буду я особисто в коаліції з групою “За майбутнє”? Я ось не впевнений. Тому що, якщо мета цієї коаліції – захист конкретного громадянина від американської феміди, Федерального бюро розслідувань США, то це точно не та політична мета, яку я готовий підтримувати. І я не один такий. Якщо подібна пропозиція таки “прилетить” у Раду, подивимося взагалі скільки людей у фракції це підтримає”, – наголосив Потураєв.

Нардеп уточнив, що у фракції “Слуги народу” є “група Коломойського”, в яку входять 40-45 депутатів. Без них виникає необхідність формувати нову коаліцію.

“Я озвучую сценарії. На те я і політолог. Дивіться, є група Ігоря Валерійовича, це десь 40-45 депутатів. У нас у цілому 245 “багнетів”. Віднімаємо 45. Отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція”, – зазначив Потураєв.

Нардеп допускає, що у “Слуги народу” може виникнути вибір між коаліцією з фракціями “Батьківщина” і “За майбутнє”, або “Європейською Солідарністю” та “Голосом”.

Крім цього, президент може розпустити Верховну Раду.

“Якщо не “За майбутнє” і “Батьківщина”, то “ЄС” і “Голос”? Вибір невеликий. Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він буде обирати. Або розпуск Парламенту… Якщо президент опиняється в ситуації, коли він розуміє, що не може зробити вибір з певних причин, то що йому залишається робити? Тоді розпуск”, – пояснив Потураєв.

За словами нардепа, підставою для розпуску ВР може стати відставка Уряду Дениса Шмигаля.

“Відставка Уряду Дениса Шмигаля. Думаю, за це без проблем проголосують всі інші фракції, та й у нашій бажаючі знову “сісти на схеми” знайдуться. Запуск 60-ти днів для формування коаліції й нового Кабінету Міністрів. Відсутність Уряду, далі – розпуск”, – розповів Потураєв.