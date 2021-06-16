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Перед зустріччю Байдена з Путіним російські журналісти влаштували хаос

Перед довгоочікуваною зустріччю президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна російські журналісти влаштували хаос.

Середа, 16 червня 2021, 16:47

Про це повідомляє телеканал CNN та британська телерадіокомпанія BBC.

Зустрічі президентів Росії і США відбуваються не так часто, тому журналісти з обох сторін можуть бути занадто схвильовані. Зокрема, були помічені репортери, які блокують камери, в той час як інші представники ЗМІ розмовляли один з одним, коли два президенти намагалися сказати один одному свої вступні слова.

Внаслідок чого, за словами головного кореспондента CNN Кейтлана Коллінза, ситуація між двома прес-корпусами з США і Росії стала неймовірно напруженою.

Він пояснив, що “пул” – це усталена практика, коли одному представнику від кожного виду ЗМІ дозволяється потрапити на певну територію для швидкого висвітлення подій. Це зазвичай одна людина, що представляє телебачення, одна людина з фотоапаратом, представник друкованих ЗМІ, один радіорепортери і так далі – зазвичай близько 15 репортерів на додаток до фотографів.

Однак через агресію російських журналістів майже весь американський прес-корпус фактично не потрапив на галявину біля вілли Ла-Гранж, яка, як вважається, буде єдиним доступом для ЗМІ протягом наступних кількох годин.

“Нам сказали, що це почалося ще до того, як вони (президенти, – ред.) фактично увійшли до будівлі. Зовні відбувалися штовханина і крики, оскільки всі ці репортери намагалися проникнути всередину”, – сказав Коллінз.

Крім того, кореспондентка CBS Іна Руффіні також повідомила, що натовп російських журналістів перешкодив пресі з США вчасно потрапити на територію вілли Ла-Гранж.

Нагадаємо, що у Женеві розпочалася зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна.

Теги: Володимир Путін, Джо Байден, журналісти, російські журналісти

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