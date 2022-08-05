Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними Служби безпеки України, генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

Під час слідства було встановлено, що колаборант передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні. Крім того, він переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії РФ.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки. Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет “Макарова”.

У повідомленні зазначається, що затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім він працював на різних посадах державної служби цього відомства. Зловмисник мав прокремлівські погляди, саме через це й потрапив у поле зору російських спецслужб.

“За завданням окупантів, зрадник збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також у Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного. Крім того, РФ цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України”, – наголосили у СБУ.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.