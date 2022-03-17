Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, громадянин України надавав РФ активну допомогу у здійсненні агресивного інформаційного впливу, проведенні деструктивної пропаганди та підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.
Використовуючи месенджер, підозрюваний у березні 2022 року з метою заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України передав представникам іноземної організації інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва.
Наразі до підозрюваного в порядку статті 615 КПК України застосовано запобіжний захід — тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.
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