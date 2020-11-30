123 млрд гривень, які передбачено виділити на охорону здоров'я згідно з проєктом державного бюджету на 2021 рік, не вистачить на повноцінну боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Про це заявили у Національній службі здоров’я (НСЗУ).

Як сповіщалося раніше, 26 листопада Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік, тепер законопроєкт передали до Верховної Ради.

В оновленому проєкті бюджету на НСЗУ передбачені витрати в розмірі 123,65 млрд гривень. Цих грошей, запевняють в НСЗУ, не буде достатньо, аби покрити певні важливі статті витрат.

Зокрема, в службі звертають увагу на те, що на лікування пацієнтів з COVID-19 зі 123 млрд передбачено лише 14,5.

“Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19. І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами. Аби подолати пандемію, потрібно закладати кошти не лише на лікування, а і на запобігання інфікуванню. Найбільш надійний метод — це вакцинація. У бюджеті обсягом 123 млрд у Програмі медичних гарантій 2021 не достатньо коштів для підвищення фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинацію від COVID-19”, — заявили в НСЗУ.

В Службі зазначили, що вакцинація — це питання національної безпеки і Україні варто було б, наслідуючи досвід інших країн, подбати про підготовку до неї та виділити додаткові кошти.

Зауважимо, що в проєкті бюджету є окрема стаття “Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” в розділі витрат на Міністерство охорони здоров’я. За цією статтею передбачено виділення 2,6 млрд гривень.

Крім цього, НСЗУ звертає увагу на те, що зазначеної суми не вистачить на доплати досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги. Також доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам.