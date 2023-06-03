Сьогодні Кабінет міністрів відмовив авторам петиції про звільнення очільника Міністерства культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. У відповіді було зазначено буцімто петиція не набрала необхідної кількості голосів.

Джерело: Twitter автора петиції.

Автор петиції Юрій Шиян написав: “Сьогодні вранці отримали повідомлення від КабМіну, що наша петиція не набрала потрібну кількість голосів. 1.Владі цілком байдуже на думку громадян. 2.Ткаченко занадто вигідна комусь особа. 3.В цій державі забагато бездіяльності влади. Де демократія?”.

Така відмова викликала хвилю обурень у соцмережах з двох причин. По-перше, до кінця голосування лишалося ще два дні – Кабмін передчасно оголосив про його завершення. По-друге, попри заяву, що петиція не набрала необхідної кількості голосів, насправді проголосувало 25470 осіб з 25000 необхідних.

Непорозуміння розвіяла пресслужба Кабінету міністрів у Twitter, зазначивши, що збір підписів на петицію про звільнення Олександра Ткаченка з поста Міністра триває. А отримане Юрієм Шияном повідомлення є помилкою:

“Повідомлення автору, що петиція не набрала голосів, є виключно наслідком логічної помилки в старій системі петицій. Ця помилка ніяк не впливає на подальше опрацювання петиції”.