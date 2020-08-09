Частину американських військ вивели з Німеччини і передислокували з метою посилити стримування Росії.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє американський телеканал CNN.

“Ми передислокували більше військ на схід, ближче до кордонів з Росією”, – заявив очільник Пентагону.

Він пояснив, що передислокація спрямована на посилення стримування Росії і зміцнення альянсу (НАТО).

В цілому, США планують вивести з Німеччини 12 тисяч свого військового контингенту. Більшість солдатів поїде в США, а частину перемістять в Італію та Бельгію.

Таке рішення прийняв президент США Дональд Трамп, а більшість союзників НАТО – підтримали. В альянсі розраховують, що така передислокація може посилити позиції Румунії та країн Балтії.

Наступним кроком може бути відправка американських військових ближче до Польщі і Прибалтики.