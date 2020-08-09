Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє американський телеканал CNN.
“Ми передислокували більше військ на схід, ближче до кордонів з Росією”, – заявив очільник Пентагону.
Він пояснив, що передислокація спрямована на посилення стримування Росії і зміцнення альянсу (НАТО).
В цілому, США планують вивести з Німеччини 12 тисяч свого військового контингенту. Більшість солдатів поїде в США, а частину перемістять в Італію та Бельгію.
Таке рішення прийняв президент США Дональд Трамп, а більшість союзників НАТО – підтримали. В альянсі розраховують, що така передислокація може посилити позиції Румунії та країн Балтії.
Наступним кроком може бути відправка американських військових ближче до Польщі і Прибалтики.
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