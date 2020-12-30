Про це свідчать результати опитування, проведеного з 17 по 23 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Так, прохідний бар’єр упевнено подолали б партії “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, “Опозиційна платформа – За життя”, ВО “Батьківщина”.
Наразі “Слуга народу” займає друге місце в рейтингу після ОПЗЖ. Підтримка “слуг” становить 20,9% (серед респондентів, які визначилися з вибором).
За ОПЗЖ проголосували б 23,1% опитаних.
За “Європейську Солідарність” готові віддати голоси 14,1% респондентів, а за ВО “Батьківщина” – 9,8%.
Балансують на межі проходження ще три політсили: Радикальна партія Олега Ляшка (6,1%), “Українська стратегія Гройсмана” (5,2%), “Сила і честь” (4,4%).
Решта партій мають низьку підтримку.
Як відомо, на парламентських виборах в 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.
Якби найближчої неділі проходили вибори до ВР, то 52,9% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,4% не впевнені, але швидше за все проголосували б на виборах.
Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів. Було опитано 1200 респондентів, які проживають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.
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