У разі, якщо кількість випадків COVID-19 в Україні досягне "багатьох сотень", пересування українців буде обмежено.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенко, зараз влада не обмежує пересування громадян. Однак в деяких населених пунктах, де вже зафіксовані випадки COVID-19, контролюються виїзди.

“На сьогодні обмежень на пересування немає. Ми поставили спеціальні карантинні пости тільки в місці двох вогнищ рознесення коронавирусної інфекції. Це місто Радомишль, де померла жінка, ми контролюємо виїзд з цього міста, щоб спробувати зрозуміти, чи немає ще хворих. І це населений пункт в Чернівецькій області, де також є багато хворих”, — сказав він.

При цьому заступник міністра повідомив, що в разі, якщо кількість хворих в країні досягне декількох сотень, може бути прийнято рішення про введення надзвичайного стану та обмеження пересування громадян.

“Але якщо кількість хворих встановлених вимірюватиметься багатьма сотнями, то не виключено, що буде прийнято рішення про надзвичайний стан. У такому випадку вже буде обмежуватися мобільність громадян”, — заявив Геращенко.

При цьому Геращенко зазначив, що саме так вчинила влада у 4 країнах Європи, де зафіксовано велику кількість випадків COVID-19, — у Франції, Італії, Іспанії та Австрії.