Відеохостинг YouTube представив статистику популярності ігор за 2020 рік, складену з кількості переглядів роликів з відповідною тематикою.

Про це пише HYPEBEAST.

У 2020 році всі ми багато часу проводили вдома через COVID-19, тому не дивно, що трафік YouTube значно виріс. Так, за 2020 рік користувачі переглянули 100 мільярдів годин контенту в категорії “Ігри”, що еквівалентно часу, витраченому на 475000 поїздок на Нептун і назад.

Крім того, понад 80 000 творців YouTube Gaming набрали 100 000 підписників за рік, а понад 1000 каналів отримали п’ять мільйонів підписників. В топі понад 350 творців змогли набрати 10 мільйонів підписників.

Найпопулярніші канали – FGTeeV, Jelly, Flamingo, Robin Hood Gamer, ItsFunnneh, LazarBeam, Slogo, Mikecrack, Arab Games Network і Vegetta777.

Найпопулярнішою грою стала Minecraft з 201 мільярдом переглядів, а Roblox і Garena Free Fire займають друге і третє місце з 75 мільярдами переглядів і 72 мільярдами переглядів відповідно. GTA V займає четверте місце з 70 мільярдами переглядів, а Fortnite замикає п’ятірку з 67 мільярдами переглядів.

Ознайомитися з усім оглядом ігор за 2020 рік можна за посиланням.