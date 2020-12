Про це повідомляє агентство Reuters.

Торгові переговори між Лондоном і Брюсселем зайшли в глухий кут з питань рибальства, правил управління і вирішення спорів.

“ЄС як і раніше хоче брати на себе левову частку рибальства в наших водах, що просто несправедливо, враховуючи, що ми залишаємо ЄС”, – наголосив міністр кабінету міністрів Британії Майкл Гоув, котрий відповідає за процес узгодження угоди.

“ЄС як і раніше хоче, щоб ми були прив’язані до їх образу ведення справ. ЄС зараз залишає за собою право в разі виникнення будь-яких суперечок накласти на нас деякі дійсно жорсткі обмеження. І ми не думаємо, що це справедливо”, – додав міністр, якого цитує агентство PA Media.

Гоув зазначив, що Лондон “активізував переговорний процес, але важливо, щоб ЄС також виконував свої зобов’язання”, оскільки “для танго потрібні двоє”.

Сторони намагаються домовитися про торговельну угоду, щоб уникнути кризи, коли Велика Британія остаточно вийде з Євросоюзу через 30 днів.

При цьому Майкл Гоув не виключає можливості того, що домовленості так і не вдасться досягнути, і завершення Brexit відбудеться без торговельної угоди.

“Безсумнівно, є шанс, що ми не доб’ємося узгодженого результату. Ось чому важливо, щоб бізнес готувався до всіх непередбачених обставин. Але я дуже хочу досягти угоди і вірю, що ми зможемо її укласти”, – заявив Гоув.

