У понеділок, 23 грудня, учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі проведуть відеоконференцію з обговорення питання звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

“На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 року”, – йдеться в повідомленні.