Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.
“На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 року”, – йдеться в повідомленні.
- В середу, 18 грудня, в Мінську відбулися перші після “нормандського саміту” переговори Тристоронньої контактної групи.
- Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську не вдалося досягти домовленості про перемир’я, яке би гарантував президент РФ Володимир Путін.
- Крім того, він повідомив, що домовленості щодо обміну утримуваними особами під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську також не вдалося досягти.