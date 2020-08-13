На думку голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, першого президента України Леоніда Кравчука, через події в Білорусі не потрібно переносити переговори з Мінська. Та якщо така потреба постане, новим майданчиком може стати Швеція.

Про це він сказав в інтерв’ю “Українському радіо”.

Так, на запитання, чи не варто змінити майданчик для зустрічей і переговорів з огляду на останні події в Мінську Кравчук зазначив, що ні.

“Не треба. Я думаю, це все… білоруський народ розв’яже це питання без нас. Хай розв’язують. Ми не можемо втручатися в їхні внутрішні справи. Білорусь участі у Тристоронній контактній групі не бере. Вона надала нам можливість, умови створила для того, щоб ми там працювали. І коли ми приїдемо туди, то можливості для такої роботи там будуть. А якщо раптом не буде – тоді ми будемо шукати інше місце”, – пояснив він.

Очільник делегації ТКГ додав, що в такому разі наступним майданчиком для переговорів може стати Швеція.

“Спочатку були не Мінські угоди. Спочатку була Женева. Можна узяти зовсім нейтральну державу. Та сама Швеція. Можемо їх попросити. Це можливо”, – сказав він.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.

12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.