Переговори між Європейським союзом (ЄС) і колишнім членом ЄС Великою Британією щодо нової торговельної угоди зайшли в глухий кут через кризу COVID-19.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Джерела агентства в Брюсселі повідомили, що через епідемію припинилися переговори ЄС і Великої Британії про торгівлю після Брекзит.

“Ми знаходимося в глухому куті. Існує безліч дрібних технічних деталей, в яких ми могли б знайти рішення. Але з фундаментальних цілей кожна сторона намагається досягти свого, і відмінності величезні. Переговори не можуть рухатися далі без політичного поштовху”, – сказав один дипломат після переговорів.

Зокрема, обговорення питання з британським прем’єром Борисом Джонсоном поновилися тиждень тому, але в них швидко виникли розбіжності.

Відзначимо, ЄС і Велика Британія мають узгодити нові торговельні умови з 2021 року, коли сплине перехідний період Великої Британії.