Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Джерела агентства в Брюсселі повідомили, що через епідемію припинилися переговори ЄС і Великої Британії про торгівлю після Брекзит.
“Ми знаходимося в глухому куті. Існує безліч дрібних технічних деталей, в яких ми могли б знайти рішення. Але з фундаментальних цілей кожна сторона намагається досягти свого, і відмінності величезні. Переговори не можуть рухатися далі без політичного поштовху”, – сказав один дипломат після переговорів.
Зокрема, обговорення питання з британським прем’єром Борисом Джонсоном поновилися тиждень тому, але в них швидко виникли розбіжності.
Відзначимо, ЄС і Велика Британія мають узгодити нові торговельні умови з 2021 року, коли сплине перехідний період Великої Британії.
- Верховна Рада 13 квітня на позачерговому засіданні підтримала за основу та в цілому проєкт закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” № 3279-д. Зокрема, документом передбачається скорочення фонду боротьби з коронавірусом: витрати на формування Фонду скорочені майже на 32,4 млрд гривень – з 97,06 млрд до 64,67 млрд гривень.