Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
При цьому Макогон підкреслив, що в останні дні від журналістів надходило багато запитань з приводу переговорів з російським “Газпромом“.
“Сьогодні в 5.28 ранку закінчили практично цілодобовий чотириденний переговорний марафон з “Газпромом” у Відні. Уже лечу в Брюссель для вирішення іншої важливої задачі – своєчасного підписання межоператорскої угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил“, – пише він.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.