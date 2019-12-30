Голова "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що переговори про транзит російського газу через територію України завершено.

Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

При цьому Макогон підкреслив, що в останні дні від журналістів надходило багато запитань з приводу переговорів з російським “Газпромом“.

“Сьогодні в 5.28 ранку закінчили практично цілодобовий чотириденний переговорний марафон з “Газпромом” у Відні. Уже лечу в Брюссель для вирішення іншої важливої задачі – своєчасного підписання межоператорскої угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил“, – пише він.