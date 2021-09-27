Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі для участі у переговорах з делегацією Канади щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю.

Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті Офісу Президента.

Розпорядження №549/2021-рп про делегацію України для участі у переговорах з делегацією Канади щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою Володимир Зеленський підписав 27 вересня.

Головою делегації призначено першого віцепрем’єр-міністра України, міністра економіки України Олексія Любченка.

Йому, як голові делегації, дозволяється вносити за погодженням із керівниками центральних органів виконавчої влади зміни до складу делегації. А також – залучати до роботи делегації працівників державних органів, закордонних дипломатичних установ України, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), наукових радників та експертів.

До складу делегації також увійшли:

заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка,

директорка Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Тамара Андрієва,

головний спеціаліст відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Олександр Воронов,

головна спеціалістка відділу правового забезпечення міжнародного фінансово економічного співробітництва управління правової експертизи договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Інна Гречушкіна,

директор Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства економіки України Олександр Жемойда;

начальник управління європейської інтеграції та міжнародних програм НБУ Володимир Кучин,

заступник директора Юридичного департаменту Міністерства економіки України Денис Лініченко,

директорка директорату Європейської інтеграції Мінцифри Гульсанна Мамедієва,

генеральний директор Директорату з питань економічної політики офісу президента Дмитро Олійник,

директор третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Ігор Прокопчук.

Угода про вільну торгівлю

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) була підписана 11 липня 2016.

Відповідно до положень угоди, Канада скасувала 98% мит для українських товарів. Деякі види сільськогосподарських продуктів Україна постачає до Канади також з 0% тарифом, але в рамках квот.

Крім цього, Україна зі свого боку скасувала імпортні мита на 72% товарів з Канади.

Ввізні мита на сільськогосподарські та промислові товари для Канади також скасовано, але з перехідними періодами в 3, 5 та 7 років.

Для мороженої свинини та сала Україною встановлено відповідні квоти.

Тепер ці положення мають переглянути.

Однак зазначимо, що офіційних коментарів щодо старту перегляду положень та мети, якої хочуть досягти сторони, поки що не було.