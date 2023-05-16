Згідно з результатами опитування, яке провели в Центрі Разумкова, 19,1% українців на запитання "Що з наведеного найбільше псує вам настрій?" обрали відповідь перегляд телемарафону “Єдині новини” і лише 5% українців відзначили покращення настрою після перегляду.

Про це йдеться в матеріалі видання “Дзеркало тижня”.

Як припустили у виданні, 14,2% респондентів, яким настрій псує “перегляд інших ЗМІ, крім телемарафону”, не одержують там якісної аналітики.

Зазначається, що глядачі позбавлені нової інформації, яка б допомагала орієнтуватися в реальності, і змоги прогнозувати власне майбутнє. Відтак, їм доводиться лише “пережовувати відомі факти чи інтерпретувати їх на користь інтересів власників Telegram- або YouTube-каналів”.

Водночас на запитання “Що допомагає вам упоратися з невпевненістю в майбутньому?” 22,8% українців відповіли: “Слідкую за прогнозами щодо війни від західних аналітиків”, а 24,6% — Слідкую за прогнозами голови ГУР Буданова, інших українських військових та аналітиків”.

У виданні вважають позитивним фактом те, що люди гідно оцінили роль першоджерел.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 28 квітня по 3 травня 2023 року в 22 областях України та м. Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%, пояснили у виданні.