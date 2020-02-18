В ніч з неділі на понеділок, з 29 на 30 березня, Україна перейде на літній час. Стрілки годинника необхідно перевести о 03:00 на годину вперед.

Про це розповідають #Букви.

В Україні час переводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року “Про порядок обчислення часу на території України”. Так, перехід на “зимовий час” здійснюється в останню неділю жовтня, а на “літній” – в останню неділю березня (на годину вперед).

Стрілки годинника переводять з метою економії електроенергії. І почали це робити в 1981 році. Передбачалося, що восени 2012 року Україна в останній раз переведе час і залишиться у другому часовому поясі. Але тоді це питання так і не розглянули в Кабміні.

Після ще не раз піднімалося питання про те, щоб залишитися на зимовому часі.

Вперше переводити годинник запропонували в 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийнято з метою економії свічок.

Першою країною в Європі, яка використовувала ідею “літнього часу” з метою збереження вугілля під час війни, стала Німеччина (з 30 квітня 1916 роки) і її союзники в Першій світовій війні.

Багато країн світу не використовують “зимовий” і “літній” час. Наприклад, Ісландія, Китай, Японія, Південна Корея, Тайвань та Індія. Більшість країн Африки також не переходять на літній час.

На думку вчених, людський організм набагато легше переносить перехід на зимовий час, ніж на літній.