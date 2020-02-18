Про це розповідають #Букви.
В Україні час переводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року “Про порядок обчислення часу на території України”. Так, перехід на “зимовий час” здійснюється в останню неділю жовтня, а на “літній” – в останню неділю березня (на годину вперед).
Стрілки годинника переводять з метою економії електроенергії. І почали це робити в 1981 році. Передбачалося, що восени 2012 року Україна в останній раз переведе час і залишиться у другому часовому поясі. Але тоді це питання так і не розглянули в Кабміні.
Після ще не раз піднімалося питання про те, щоб залишитися на зимовому часі.
Вперше переводити годинник запропонували в 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийнято з метою економії свічок.
Першою країною в Європі, яка використовувала ідею “літнього часу” з метою збереження вугілля під час війни, стала Німеччина (з 30 квітня 1916 роки) і її союзники в Першій світовій війні.
Багато країн світу не використовують “зимовий” і “літній” час. Наприклад, Ісландія, Китай, Японія, Південна Корея, Тайвань та Індія. Більшість країн Африки також не переходять на літній час.
На думку вчених, людський організм набагато легше переносить перехід на зимовий час, ніж на літній.
- Раніше Європейський парламент підтримав пропозицію про припинення обов’язкового переведення годинників і переходу на “літній” і “зимовий” час в країнах Європейського союзу. Згідно з пропозицією, з 2021 року кожна держава в ЄС зможе вибирати: або зберегти існуючу систему, або відмовитися від переведення годинників.