Незважаючи на зростання кількості нових випадків коронавірусу, наразі не планується посилювати карантин на всій території України і знову вводити жорсткі обмежувальні заходи.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за підсумками засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він нагадав, що в Україні зараз діє адаптивний карантин.

“Пом’якшення карантину і зростання кількості випадків (коронавірусу, – ред.), яке сьогодні відбувається, – це ще раз демонструє правильність обраної нашою державою стратегії щодо впровадження жорсткого карантину на початку епідемії коронавірусної хвороби. Наразі ми не розглядаємо питання одномоментного повернення до більш жорстких заходів, оскільки на території України діє адаптивний карантин“, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що раніше були визначені три базові індикатори, за якими визначається готовність областей до пом’якшення карантину. Рішення ж про посилення обмежувальних заходів приймають обласні комісії.

“В областях, де три дні поспіль перевищено один із цих індикаторів, зобов’язані провести регіональне засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, визначити причини, чому так відбувається. Визначити ту сферу економіки, яка дає найбільш негативний результат щодо поширення коронавірусу на території цієї області. І повернутися в бік зменшення пом’якшення карантину, яке було впроваджено на попередньому етапі. В сторону більш жорстких норм”, – пояснив головний санлікар.

(На відео – з 5:00)

МОЗ України визначає готовність регіонів до пом’якшення карантину за трьома показниками:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) – повинна становити менше 12 на 100 тис. осіб;

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 (повинна складати менше 50 %);

3) охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР та імуноферментного аналізу): протягом останніх 7 днів має становити більше 12 на 100 тис. населення.