Про це інформує CNN.
20 березня відбулась зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна.
Переговори тривали чотири з половиною години. Очікується, що завтра два лідери проведуть нові офіційні зустрічі.
Сі як глава держави з 2013 року відвідав Росію вісім разів. За останні десять років Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися понад 40 разів у різних форматах. Перша закордонна поїздка керівника Китаю триватиме до 22 березня.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
В AP раніше зазначили, що плани візиту Сі Цзіньпіна з Путіним підкреслили прагнення Китаю до більшої ролі на світовій арені. Водночас зустріч засвідчила небезпеку глобальній дипломатії через виданий ордер. Пропозиція Китаю щодо “мирного плану” в Україні сталася, коли адміністрація Байдена спостерігає за кроками Пекіна, щоб посилити свою позицію у міжнародних справах.
Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про намір КНР забезпечити “дипломатичне прикриття” передбачуваних звірств Росії у війні проти України.
- Ордер на арешт Володимира Путіна є “першим пострілом” Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо того, що може бути суттєвим обвинуваченням проти нього, заявив провідний адвокат уряду України Бен Еммерсон.
- #Букви повідомляли, чого очікувати Україні після видачі МКС ордера на арешт Путіна.
- Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.