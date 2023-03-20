Про це інформує CNN.

20 березня відбулась зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна.

Переговори тривали чотири з половиною години. Очікується, що завтра два лідери проведуть нові офіційні зустрічі.

Сі як глава держави з 2013 року відвідав Росію вісім разів. За останні десять років Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися понад 40 разів у різних форматах. Перша закордонна поїздка керівника Китаю триватиме до 22 березня.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

В AP раніше зазначили, що плани візиту Сі Цзіньпіна з Путіним підкреслили прагнення Китаю до більшої ролі на світовій арені. Водночас зустріч засвідчила небезпеку глобальній дипломатії через виданий ордер. Пропозиція Китаю щодо “мирного плану” в Україні сталася, коли адміністрація Байдена спостерігає за кроками Пекіна, щоб посилити свою позицію у міжнародних справах.

Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про намір КНР забезпечити “дипломатичне прикриття” передбачуваних звірств Росії у війні проти України.