Президент України Володимир Зеленський визнав, що переговори з РФ цілком можливі, проте, не "з нацистською", адже зараз агресор готовий сприймати світ лише у своєму викривленому розумінні.

Про це глава держава заявив в інтерв’ю французькому телеканалу LCI.

Мирні переговори, схоже, зайшли в глухий кут, вважає Зеленський, пояснивши, що “цей чоловік (Путін – ред.) не хоче миру”, оскільки розуміє лише “мир, який відповідає його баченню речей”.

Наразі немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін. Щоб перейти на стадію переговорів, Москва має повернути все, що було окуповано у нашій країні з 1992 року.

“Нас цікавить лише звільнення наших власних земель, територій, які зараз утримуються росіянами, і тоді нам доведеться говорити з Росією, яка готова поважати свого співрозмовника і яка починає повертати нам те, що нам належить відповідно до міжнародне право. Саме з такою Росією я буду готовий вести переговори, але не з тією Росією, яку ми маємо зараз, з нацистською Росією”, – наголосив він.

За словами українського президента, він не знаходить у словах та діях російського лідера жодного натяку на відповідність такої позиції. Путін не здатний усвідомити, які масштабні збитки спричинив українцям та не тільки їм.

“У нього немає прямого шляху дій, це завжди обхідний шлях, у нього в голові спотворена реальність. Він думає лише про свій прибуток і особистий інтерес. Він навіть не думає про інтереси своєї країни і російського суспільства, йому байдуже російське суспільство, яким він править, як рабами”.

Зеленський також зреагував на ядерні погрози російського диктатора, зауваживши, що “можливе застосування ядерної зброї є доказом слабкості, доказом певного розладу людини, яка допускає таку погрозу”. Він констатував, що є просто “хворі, абсолютно хворі люди, які дозволяють собі такий крок”.

Президент України повторив, що наполягає на тому, аби США надали країні систему протиповітряної оборони типу Patriot. Маючи оптимістичні прогнози щодо цього питання, він зазначив, що це тема “всіх наших розмов, постійно”.

Щодо того, що росіяни застерігали Вашингтон від постачання Києву Patriot, Володимир Зеленський відповів, що “агресор готовий пожертвувати тисячами осіб, ті погрози, які вони роблять, особливо щодо прибуття Patriot, це трохи смішно”. Він порадив “списувати це на надмірне вживання алкоголю окремими російськими чиновниками та їх стан сп’яніння”. Окрім цього, глава української держави спрогнозував, що “у 2023 році РФ хотітиме реваншистських кроків, бажання у них точно таке є, але це не означає, що їм щось вдасться”. Відносно деокупації Криму, операція з повернення цих окупованих територій “власне кажучи, ще не почалася”, запевнив Зеленський і додав, що “коли так буде, ви про це почуєте”. “Але я вірю, що в головах це відвоювання вже почалося, наша рішучість і наша воля вже є. Є солідарність в українській громадській думці для досягнення цієї мети. Ми повинні готуватися до цього, усвідомлювати, що боротьба буде важкою, ніхто не відпустить легко, але ми налаштовані”, — зазначив Зеленський, висловивши бажання знову скупатися в Криму.

16 грудня Росія випустила 74 ракети по території України, 60 з яких збили системи ППО, повідомили українські військові.

Зеленський зауважив, що унаслідок атак, Київ і 14 областей постраждали від відключення електроенергії або води. Тож він закликав Захід “збільшити тиск” на Кремль і постачити Україні більше систем ППО. У столиці мер Віталій Кличко уточнив, що лише третина жителів має воду та опалення, а 40% – струм.

Своєю чергою, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив як воєнні злочини ракетні атаки, здійснені Росією проти України, як “ще один приклад сліпого терору Кремля”.

Росія готується до тривалої війни проти України, якій союзники по НАТО повинні продовжувати постачати зброю, поки президент Володимир Путін не зрозуміє, що він “не може перемогти на полі бою”, 16 грудня заявив лідер Альянсу Єнс Столтенберг AFP.

Майже через десять місяців після вторгнення Москви до свого прозахідного сусіда українські війська завдали серії поразок Кремлю, звільнивши низку своїх територій. Проте, наразі “ніщо не вказує на те, що Путін відмовився від своєї мети контролювати Україну”, — попередив генсек НАТО.