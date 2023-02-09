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«Переговори щодо винищувачів тривають» – прем’єр-міністр Нідерландів після зустрічі з Зеленським у Брюсселі

9 лютого прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дискусії щодо постачання Україні західних винищувачів відбуваються "за зачиненими дверима".

Четвер, 9 лютого 2023, 20:52
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Про це інформує CNN.

Він відмовився дати чіткі дані щодо потенціалу його країни для відправлення літаків.

Я не можу сказати, чи це станеться зараз, — зазначив Рютте на полях зустрічі з українським президентом у Брюсселі. Але це дискусії, які відбуваються за закритими дверима. І це не те, що можна обговорювати публічно”.

Нідерланди були першими серед країн, які заявили, що готові надати Україні винищувачі. Президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції з Рютте в Гаазі минулого місяця також підтвердив, що “ніщо не заборонено в принципі”.

Ми не кажемо “ні”, — сказав Рютте в четвер. Раніше ми також не відмовляли в інших системах озброєння. Ми навіть трохи випереджаємо… коли справа доходить до такого роду постачання”.

Він повторив свою позицію, що в Нідерландах “немає табу” щодо постачання зброї.

9 лютого президент України Володимир Зеленський виступив під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі, звернувшись із пропозицією надати більшу військову підтримку безпосередньо перед асамблеєю світових лідерів.

Зеленський заявив, що під час перебування в Брюсселі він проведе кілька двосторонніх зустрічей, зокрема для обговорення питання надання Україні винищувачів.

Зауважимо, колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Теги: винищувачі Україні, зброя україні, Нідерланди, озброєння, переговори, підтримка України

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