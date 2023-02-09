«Переговори щодо винищувачів тривають» – прем’єр-міністр Нідерландів після зустрічі з Зеленським у Брюсселі

Про це інформує CNN.
Він відмовився дати чіткі дані щодо потенціалу його країни для відправлення літаків.
Я не можу сказати, чи це станеться зараз, — зазначив Рютте на полях зустрічі з українським президентом у Брюсселі. Але це дискусії, які відбуваються за закритими дверима. І це не те, що можна обговорювати публічно”.
Нідерланди були першими серед країн, які заявили, що готові надати Україні винищувачі. Президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції з Рютте в Гаазі минулого місяця також підтвердив, що “ніщо не заборонено в принципі”.
Ми не кажемо “ні”, — сказав Рютте в четвер. Раніше ми також не відмовляли в інших системах озброєння. Ми навіть трохи випереджаємо… коли справа доходить до такого роду постачання”.
Він повторив свою позицію, що в Нідерландах “немає табу” щодо постачання зброї.
9 лютого президент України Володимир Зеленський виступив під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі, звернувшись із пропозицією надати більшу військову підтримку безпосередньо перед асамблеєю світових лідерів.
Зеленський заявив, що під час перебування в Брюсселі він проведе кілька двосторонніх зустрічей, зокрема для обговорення питання надання Україні винищувачів.
Зауважимо, колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава буде готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.
- Україна тепер наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16 США, після забезпечення постачання танків, – заявив радник міністра оборони України.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.