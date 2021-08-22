Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнали відсутність прогресу після зустрічі у “нормандському форматі”.

Про це вони заявили під час спільного брифінгу за результатами переговорів.

Зокрема, Зеленський заявив, що українська сторона підтримує проведення нормандської зустрічі. Але, поки немає прогресу, потрібно тиснути на Росію.

Президент наголосив, що Україна виступає за встановлення режиму постійного припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, відкриття КПВВ і доступ на окуповану територію представників Червоного хреста.

“Наша позиція щодо проведення саміту “нормандської четвірки” незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на РФ має зберігатись. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів”, – заявив він.

Водночас відсутність прогресу відзначила й Меркель. Проте вона наголосила, що хотіла б провести нові перемовини з президентами України, Франції та РФ.

“Ми говорили й про “нормандський формат”. Тут, якщо відверто, ми не йдемо вперед, як очікувалося. На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не відбуваються, як хотілося б. Я хотіла б теж провести ще раз зустріч з президентами на вищому політичної рівні, запросити й російського, й французького, й українського президентів… Існують й інші формати для обговорень. Однак Тристороння контактна група повинна працювати”, – наголосила Меркель.

Як сповіщалося, 12 липня на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель Володимир Зеленський заявив, що питання щодо газопроводу “Північний потік-2” варто було б обговорювати в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Водночас президент РФ Володимир Путін виключив обговорення “Північного потоку-2” в рамках “нормандського формату”. Раніше це запропонував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.

Президент заявив, що хоче провести власну двосторонню зустріч із Путіним і додав, що його хвилює не місце проведення переговорів, а їхній зміст.