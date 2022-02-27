Сьогодні, 27 лютого, самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському і домовився про перемовини України з Росією на білоруському кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Під час розмови політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип’ять.

Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Звернувшись до громадян Республіки Білорусь Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі в Україні страждають звичайні люди та їхні домівки. Білоруси мають обрати, на чиєму вони боці.

Президент заявив, що з території Білорусі по Україні запускають крилаті ракети, літаки, вертольоти. Зокрема техніка била по домівках українців, хоча наразі, це найкращий час вирішити з ким вони: з Росією чи за себе.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська захопили два українських судна. На танкері “Афіна” та суховантажі “Принцеса Ніколь” перебував мирний екіпаж із яким втратили зв’язок на деякий час.