Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що допускає ймовірність зміни Конституції у частині євроатлантичної інтеграції на тлі переговорів з Росією.

Про це він повідомив в етері телеканалу “1+1”.

“Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, до якого шляху будуть йти перемовники, і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або будемо змінювати Конституцію в цій частині”, — наголосив Стефанчук.

Також він зауважив, що для України є важливим, аби “за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави”.

Наразі українська сторона чекатиме на основні положення перемовин, які пізніше було обговорено.

“Тому ми чекатимемо, яка формула буде закладена у переговорному процесі й, безумовно, приєднаємось до її обговорення”, — зазначив Стефанчук.