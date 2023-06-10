Джерело: CNN
Країні також доведеться більше переходити до екологічно чистої електроенергії, наприклад, енергії вітру, сонця, гідроенергії, геотермальної та ядерної енергії, щоб отримати повну користь для здоров’я.
У звіті вказано, що люди в США матимуть на 2,2 мільйона менше нападів астми, а країна отримає 978 мільярдів доларів у вигоді для охорони здоров’я завдяки переходу на чистіші транспортні засоби та чистіші джерела живлення.
“Існують дуже очевидні переваги технологій з нульовими викидами”, — сказав автор звіту Вільям Барретт, старший директор із захисту чистого повітря Американської легеневої асоціації.
Автомобільна промисловість і федеральний уряд роблять серйозні кроки, щоб прискорити перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів.
Адміністрація Байдена намагається зменшити забруднення навколишнього середовища через суворіші стандарти викидів транспортних засобів і жорсткіші обмеження на забруднення від енергетичного сектора.
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