Згідно з новим звітом Американської легеневої асоціації, якщо до 2035 року споживачі бензину замінять свої транспортні засоби на електромобілі, то до 2050 року в країні буде менше передчасних смертей на 89 300 осіб.

Джерело: CNN

Країні також доведеться більше переходити до екологічно чистої електроенергії, наприклад, енергії вітру, сонця, гідроенергії, геотермальної та ядерної енергії, щоб отримати повну користь для здоров’я.

У звіті вказано, що люди в США матимуть на 2,2 мільйона менше нападів астми, а країна отримає 978 мільярдів доларів у вигоді для охорони здоров’я завдяки переходу на чистіші транспортні засоби та чистіші джерела живлення.

“Існують дуже очевидні переваги технологій з нульовими викидами”, — сказав автор звіту Вільям Барретт, старший директор із захисту чистого повітря Американської легеневої асоціації.

Автомобільна промисловість і федеральний уряд роблять серйозні кроки, щоб прискорити перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів.

Адміністрація Байдена намагається зменшити забруднення навколишнього середовища через суворіші стандарти викидів транспортних засобів і жорсткіші обмеження на забруднення від енергетичного сектора.