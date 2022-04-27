Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.
На зустрічі розглянули три блоки питань стосовно короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російській агресії, а також довгострокового бачення – як посилити нашу оборону з огляду на стратегічні виклики.
Резніков виокремив основні результати.
Перше. Створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі, і у межах якої раз на місяць ми “звірятимемо годинник” з партнерами. Постійний механізм дасть змогу оптимізувати та пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.
Наприклад, коли будуть ухвалені рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, шляхом координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, “кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно України отримає артилерійський дивізіон”.
Друге. Відбулись тектонічні зрушення на рівні філософії. Тривалий час ми переконували партнерів в тому, що доцільно надавати Україні зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО.
Перехід на західні калібри та техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм.
Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО. Що стане значним посиленням східного флангу Альянсу.
Резніков зауважив, що ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим.
“Йшлося не тільки про поставки зброї та боєприпасів. Ми багато говорили про виробництво озброєнь та військової техніки, місце України у цих процесах. Адже це основа довгострокового співробітництва, взаємодії і взаємосумісності не тільки збройних сил, але й оборонної індустрії. Звісно, ми досі зацікавлені отримувати для швидкого посилення армії техніку та озброєння радянських зразків. І будемо це робити, поки існуватиме така можливість. Але якісні зрушення вже сталися”, – зазначив міністр оборони.
Третє. Доказ цих зрушень – наші воїни вже деякий час опановують західну зброю. Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані та поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень.
“Загальний висновок за підсумками зібрання на базі Рамштайн – йдеться про справді історичні зміни, які у найближчі тижні – місяці будуть матеріалізовані”, – резюмував Резніков.
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