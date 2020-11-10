Дональд Трамп залишається чинним президентом США до обіду 20 січня. У політика залишається інституційна та політична влада, за допомогою якої він планує забезпечити бурхливий перехід влади.

Про це повідомляє CNN.

Руйнівний спадок Трампа

Генеральний прокурор США Вільям Барр, який продемонстрував схильність використовувати власну владу для просування політичних прагнень Трампа, в понеділок, 9 листопада, сказав прокурорам, що вони повинні розглянути непідтверджені твердження про порушення голосування, перш ніж світові лідери почнуть визнавати Байдена новим президентом. Однак жодних доказів порушень не надав.

Тим часом Трамп ініціював кадрові чистки у близькому оточенні. Так, першим він звільнив міністра оборони Марка Еспера, мабуть, тому, що він виявив недостатню відданість політичним цілям президента. А високопоставлений представник адміністрації заявив CNN, що Еспер прогнозує звільнення директора ЦРУ Джини Гаспел та директора ФБР Крістофера Рея. Річ у тому, що Трамп планує використовувати спецслужби для розслідування його теорій змови.

Звільненням Еспера Трамп жадав продемонструвати свій вплив на ключові відомства США. Він залишається чинним президентом ще 71 день. За цей час Трамп може влаштувати перешкоди для перших днів перебування Байдена на посаді.

“Чесно кажучи, він може завдати великої шкоди, дестабілізуючи кожну велику агенцію, звільнивши цілу низку вищих керівників”, – заявив сенатор-демократ Кріс Кунс із Делавера.

Результати Байдена у штатах, де ще триває підрахунок голосів, роблять будь-яке скасування результатів майже неможливим. Однак республіканці намагаються створити тінь над тріумфом Байдена. Це прагнення може стати найбільш руйнівним спадком Трампа.

Американська точність

Традиційно перехід влади від чинного президента до новообраного відбувається у декілька етапів. Для забезпечення максимально точного процесу США виділяють чимало грошей та сил.

При цьому у США президент, який завершує каденцію, та новобраний президент однаково зацікавлені у бажанні зберегти національний інтерес. З моменту обрання нового президента у США відбувається масштабний моніторинг усіх сфер діяльності влади. Новий президент повинен бути проінформований про виклики та проблеми, які він повинен вирішити найближчим часом.

Перехід влади від Трампа до Байдена буде критичним, оскільки він відбуватиметься під час епідемії коронавірусу, яка може стати причиною економічної кризи.

Однак поки що призначена Трампом Адміністрація загальних служб не ініціювала заходи для підготовки до переходу влади, оскільки республіканець продовжує стверджувати, що демократи вкрали його перемогу.

Така поведінка є цілком прогнозованою, а перешкоди означають, що наступні кілька місяців будуть такими ж різкими та хаотичними, як і попередні три з половиною роки його президентства.

“Я думаю, що це буде найбільш ворожий і бурхливий президентський перехід у сучасній історії, принаймні з переходу 1932 року в середині Великої депресії”, – сказала політолог Ребекка Ліснер.

Зміна риторики команди Байдена

Експерти із національної безпеки побоюються, що Трамп може наважитися на міжнародні дії, які Байдену буде важко змінити. Наприклад, президент може змінити позицію США в Азії.

Однак поки команда Байдена дала Трампу час для усвідомлення своєї поразки.

Перехід влади від Трампа до Байдена контрастує із попередніми переходами. Раніше президенти робили все, щоб команди новообраних президентів змогли активно розпочати роботу над переходом влади. Наприклад, у 2008 році Буш ввічливо запросив Обаму і мирно передав владу. Такий же процес Обама забезпечив Трампу. Однак сам Трамп до такого сценарію не готовий.

Обраний президент Байден виступив 9 листопада із промовою про те, що розпочне свою каденцію боротьбою проти коронавірусу. Він оголосив про створення консультаційної ради, яка чітко повідомила, що з коронавірусом повинні боротися науковці, а не політики.

“Це не політична заява”, – сказав Байден.

Команда Байдена підозрює, що Трамп не погодиться на традиційний перехід влади, тому близький соратник обраного президента Кунс заявив, про необхідність визнання поразки.

“Президент Трамп повинен визнати, що він програв вибори. Його союзники та колеги тут, в Сенаті, повинні висловитись з цього питання, і нам потрібно рухатися вперед”, – сказав Кунс.

Ці зауваження будуть інтерпретовані як розрахована ескалація риторики табору Байдена. Команда новообраного президента зрозуміла, що перехід влади буде більш гострим, ніж очікувалося.

Прогнози республіканців

Лише меншість республіканців, у тому числі Бен Сассе з Небраски, Мітт Ромні зі штату Юта, Ліза Мурковскі з Аляски та Сьюзен Коллінз зі штату Мен, публічно визнали, що Байден виграв вибори. Інші, як і в адміністрації Трампа, поставилися до ситуації делікатно, оскільки вони сподіваються на політичне майбутнє.

Лідер республіканців Сенату Мітч Мак-Коннелл заявив у своїй промові в Сенаті, що президент має повне право переслідувати юридичні виклики до виборів, попри відсутність доказів, що підтверджують твердження Трампа про масове шахрайство.

“Не давайте ніяких лекцій. Жодних лекцій про те, як президент повинен негайно, весело приймати попередні результати виборів від тих самих персонажів, які щойно провели чотири роки, відмовляючись прийняти обґрунтованість останніх виборів, і які натякали, що і ці будуть незаконними, якщо вони знову програють”, – сказав Мак-Коннелл в залі Сенату, маючи на увазі демократів.

Однак існує також відчуття, що республіканці намагаються дати президенту час для прийняття дійсності. З плином часу, кампанія Трампа не зможе навести переконливих доказів та аргументів, що підтверджують його заяви про фальсифікації виборів, що неминуче приведе до прийняття Байденом влади.

Іноземні лідери вже розпочинають вітати Байдена з перемогою, а в Білому домі співробітникам пригрозили звільненням, якщо вони шукатимуть нову роботу. Це говорить про те, що команда Трампа свідомо розуміє, що це програш.

Але це не означає, що наступні два місяці будуть легкими.