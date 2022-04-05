Міський голова нещодавно звільненого від російських загарбників міста-героя Буча Анатолій Федорук закликав місцевих депутатів та комунальників протягом тижня повернутись до міста.

Про це Анатолій Федорук повідомив у відеозверненні.

За словами міського голови, Буча переходить до мирного життя, а тому до міста повинні повернутись місцеві депутати. Федорук зауважив, що повернутись до міста варто вже цього тижня, аби з найближчого понеділка, 11 квітня, Бучанська міськрада відновила свою роботу як представницький орган.

Окрім цього, Анатолій Федорук просить повернутись і співробітників комунальних підприємств, адже у Бучі потрібно відновлювати критичну інфраструктуру.

Також міський голова закликав приїхати до міста соціальних працівників, адже потрібно допомагати у сортуванні та видачі гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.

Федорук додав, що знає про відсутність електро- та газопостачання у місті, проте план щодо відновлення життєво важливої інфраструктури у Бучі та навколишніх селах вже готовий. Однак місту потрібні фахівці, аби втілити у життя цей план.

“Маємо надію, що протягом тижня-півтора ми відновимо газ та світло у місті. Також працюємо із комунальним підприємством задля відновлення централізованого водопостачання”, – сказав Федорук.

Мер Бучі також звернувся до головного лікаря Антона Довгопола, який до останнього працював у центральній лікарні міста, повертатись і відновити роботу, оскільки людям потрібна медична допомога.

Бучанців, які через війну виїхали за кордон, мер закликав домогати місту хоча б дистанційно.