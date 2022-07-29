Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілу Оленівської колонії.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

Зазначається, що подібних перехоплень у розпорядженні СБУ є декілька – усі вони будуть долучені як докази до відповідного кримінального провадження. Зараз інформацію досліджують слідчі.

Спецпризначенці припустили, що росіяни могли влаштувати трагедію за допомогою вибухівки, яку розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден з очевидців не чув, як до установи підлітає ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі.

Перехоплені розмови підтвердили, що росіяни розмістили свої “Гради” неподалік виправної установи й почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це зазначили самі бойовики “ДНР”.

Також в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни “погасили” вибухові хвилі та “вберегли” сусідні приміщення. Водночас такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишитись саме через внутрішнє джерело вибуху.

Тимчасово виконуючий обов’язки Голови СБУ підкреслив, що Служба безпеки зробить усе можливе, аби винні в “оленівському злочині” отримали заслужене покарання: “Ми не пробачимо жодного рашиста — усіх чекає кара”, — заявив Василь Малюк.