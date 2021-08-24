Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні з ранку і до 13:00 закрито вхід і вихід станції метро “Майдан Незалежності” і перехід на станцію метро “Хрещатик”. Рух поїздів здійснюється без зупинки на станції “Майдан Незалежності”.
А з 08:00 до 13:00 закрито вхід і вихід станції метро “Хрещатик”, який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Фото: #Букви
У ніч на 25 серпня метрополітен продовжить роботу на дві години.
Крім того, сьогодні обмежать або перекриють рух низкою вулиць.
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Так, з 06:00 до 16:00 буде перекритий рух такими вулицями:
- Хрещатик;
- Михайлівська (від вулиці Володимирської до Майдану Незалежності);
- Володимирський узвіз;
- Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного провулка);
- Богдана Хмельницького (від вулиці Хрещатик до вулиці Володимирської)
- Паркова дорога;
- Петрівська алея.
З 06:00 до 12:00 також буде перекритий рух вулицею Велика Васильківська від Либідської площі до Хрещатика. Крім того, з 06:00 до 08:00 обмежать рух проспектом Перемоги, вулицями Академіка Туполєва, Маршала Рибалки, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальна, Жилянська та Антоновича, повідомила Київська міська державна адміністрація.