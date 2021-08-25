Як сповіщалося, вчора у Києві з нагоди Дня Незалежності пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь тисячі громадян. Під час заходу на п’ятого президента було скоєно напад — його облили зеленкою саме тоді, коли Порошенко збирався на зустріч із Домбровскісом.

Кононенко нагадав, що на початку минулого року виявили, що за Петром Порошенком незаконно стежать.

“Попри відповідні заяви до правоохоронних органів досі ніхто так і не відповів, хто і навіщо стежить за Порошенком. Цю тему вже рік намагаються “зам’яти”, — написав він.

За його словами, вчора напередодні нападу за п’ятим президентом так само стежили.

“Марш Патріотів, який починався як народна ініціатива два роки тому, коли “зелена” влада відмовилася від параду на День Незалежності, дуже дратує і лякає Банкову. І Порошенко у лавах учасників Маршу – теж дуже дратує і лякає. Вчора за Порошенком так само стежили та вчинили напад. Як людина, причетна до органів безпеки, можу стверджувати – напад на охоронювану відповідно до закону особу (а Порошенко як президент України охороняється за законом) був здійснений саме з волі Банкової. І це висновок не тільки на основі факту незаконного стеження за лідером опозиційної партії”, — наголосив Кононенко.

Генерал СБУ зазначив, що влада навмисно перекрила вулиці таким чином, аби залишився єдиний шлях відходу з Маршу.

“Всі ж розуміють, що організатори Маршу погоджували з органами влади маршрут колони заздалегідь? Так от, влада заборонила прохід вулицею Грушевського. Її взагалі заблокували у стилі пізнього Януковича автозаками і броньованими машинами. Так само відмовили й в інших альтернативних маршрутах, залишивши лише шлях по вулиці Інститутській. Очевидно, що цей маршрут “злили” з поліції. Кому? За моїми даними, організаторами нападу були правоохоронці, а безпосереднім замовником — керівництво Офісу глави держави. Єдиним вигодоздобувачем є особисто Зеленський. Перша спроба нападу була здійснена, коли зелену суміш намагалися кинути в Порошенка з мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні. Але зрештою скористались “вузьким місцем” біля Меморіалу, де колона зупинилась на прохання членів родин загиблих героїв“, — повідомив він.

За словами Кононенка, Управління держохорони зняло з охорони Петра Порошенка трьох осіб попри те, що напередодні події мало інформацію про те, що готується напад.

“Особисто я вважаю, що таким чином виконавцям цього нападу був створений режим найбільшого сприяння”, — акцентував він.

Поведінка поліції пісня нападу підтверджує зв’язок нападу з ОПУ, каже Кононенко.

“Хочу також нагадати – коли люди затримали нападника, поліція швидко повела його і фактично сховала за кордоном силовиків на вулиці Банковій. Це тільки посилило підозру у тому, що за цим стоїть Офіс Зеленського”, — переконаний він.