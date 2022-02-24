НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх держав-членів НАТО. Альянс розгорнув додаткові оборонні сухопутні та військово-повітряні сили у східній частині союзу, а також додаткові морські сили та засоби. Підвищено рівень готовності сил НАТО до реагування на всі непередбачувані ситуації.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

У НАТО заявили, що цей новий напад є грубим порушенням міжнародного права, зокрема й Статуту” ООН, і повністю суперечить зобов’язанням Росії, закріпленим у Гельсінському Заключному акті, Будапештському меморандумі та Основному акті Росія-НАТО. Воно є актом агресії проти незалежної мирної країни.

“Ми висловлюємо солідарність із народом України та її законними, демократично обраними президентом, парламентом та урядом. Ми завжди продовжуватимемо повністю підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України у межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема її територіальні води”, – йдеться у повідомленні.

У НАТО закликали РФ негайно припинити військові дії та вивести всі свої сили з території України та навколо неї, повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та надати безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ та допомогу всім, хто має потребу.

НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС.

Зауважується, що протягом усієї кризи НАТО, її держави-члени та наші партнери докладали всіх зусиль для використання дипломатії та діалогу з Росією, зокрема на найвищих рівнях, і внесли багато суттєвих пропозицій щодо зміцнення безпеки всіх країн євроатлантичного регіону. Саме Росія, і лише Росія, обрала ескалацію.

“Дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці, і вони матимуть геостратегічні наслідки. НАТО продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх держав-членів НАТО. Ми розгортаємо додаткові оборонні сухопутні та військово-повітряні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські сили та засоби. Ми підвищили рівень готовності наших сил до реагування на всі непередбачувані ситуації”, – повідомили в Альянсі.

Сьогодні у НАТО провели консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. З метою оборонного планування захисту всіх держав-членів вирішено зробити додаткові кроки для подальшого зміцнення стримування та оборони в усьому Альянсі. Ці заходи мають превентивний, пропорційний і неескалаційний характер та залишатимуться такими.