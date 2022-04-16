За інформацією Forbes, чимало мільярдерів, пов’язаних з Росією, не хочуть, аби їх називали росіянами. Наразі вони потрапили у складну ситуацію. Після анексії Росією Криму у 2014 році та вторгнення в Україну 34 російські мільярдери потрапили під санкції США, Великої Британії або Європейського Союзу. Влада країн заморозила їхні бізнеси, вистежила яхти та зупинила літаки.

Про це повідомляє Forbes.

Наприклад, Павло Дуров, який народився в Санкт-Петербурзі, створив російську соціальну мережу “ВКонтакте”, був виключений з компанії після конфлікту з урядом Путіна через питання цензури, а потім заснував Telegram. Наразі Дуров, який мешкає в Дубаї, де базується штаб-квартира Telegram, повідомив, що він торік став громадянином Франції.

Подібну історію розповів Ігор Бухман. Він і його брат Дмитро виросли у Вологді. У 2004 році вони заснували компанію з мобільних ігор Playrix, а у 2013 році перенесли бізнес до Ірландії. Видання зазначило, що Бухмани, які зараз проживають у Лондоні, попросили Forbes зазначити їх як громадян Ізраїлю, куди вони іммігрували у 2016 році.

Нік Сторонський, 37-річний співзасновник цифрового банку Revolut зі штаб-квартирою в Лондоні, виріс у Росії, але залишив її у віці 20 років. Сторонський, який критикував війну, має громадянство Великої Британії та Росії.

Водночас Євген Швідлер відомий як найкращий друг і бізнес-партнер Романа Абрамовича, одного з найвідоміших підсанкційних олігархів Росії. У березні британський уряд наклав санкції на Швідлера за його “тісні ділові зв’язки” з Абрамовичем. Швідлер володіє частками в російських металургійних і нікелевих підприємствах, але довго наполягав, що він не росіянин. Відомо, що він народився в СРСР, але є громадянином США з 1994 року і Великої Британії з 2010 року.

Уродженець України Лен Блаватник, який виріс у Росії та іммігрував до Америки у 1978 році у віці 21 року, розбагатів у партнерстві з олігархом Віктором Вексельбергом. Блаватник не підпадав під санкції. Сьогодні він добре відомий завдяки інвестиціям у неросійські компанії, такі як Warner Music, виробник хімії LyondellBassell і модний лейбл Tory Burch. Блаватник зауважує, що він громадянин США та Великобританії.

Така ж доля спіткала Юрія Мільнера, найвпливовішого технологічного інвестора РФ. Раніше він підтримував Facebook і Twitter через свій фонд DST Global. Мільнер не був підсанкційний і засуджуючи війну довгий час намагався дистанціюватися від Росії. На своєму сайті він зауважив, що є громадянином Ізраїлю.