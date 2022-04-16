Про це повідомляє Forbes.
Наприклад, Павло Дуров, який народився в Санкт-Петербурзі, створив російську соціальну мережу “ВКонтакте”, був виключений з компанії після конфлікту з урядом Путіна через питання цензури, а потім заснував Telegram. Наразі Дуров, який мешкає в Дубаї, де базується штаб-квартира Telegram, повідомив, що він торік став громадянином Франції.
Подібну історію розповів Ігор Бухман. Він і його брат Дмитро виросли у Вологді. У 2004 році вони заснували компанію з мобільних ігор Playrix, а у 2013 році перенесли бізнес до Ірландії. Видання зазначило, що Бухмани, які зараз проживають у Лондоні, попросили Forbes зазначити їх як громадян Ізраїлю, куди вони іммігрували у 2016 році.
Нік Сторонський, 37-річний співзасновник цифрового банку Revolut зі штаб-квартирою в Лондоні, виріс у Росії, але залишив її у віці 20 років. Сторонський, який критикував війну, має громадянство Великої Британії та Росії.
Водночас Євген Швідлер відомий як найкращий друг і бізнес-партнер Романа Абрамовича, одного з найвідоміших підсанкційних олігархів Росії. У березні британський уряд наклав санкції на Швідлера за його “тісні ділові зв’язки” з Абрамовичем. Швідлер володіє частками в російських металургійних і нікелевих підприємствах, але довго наполягав, що він не росіянин. Відомо, що він народився в СРСР, але є громадянином США з 1994 року і Великої Британії з 2010 року.
Уродженець України Лен Блаватник, який виріс у Росії та іммігрував до Америки у 1978 році у віці 21 року, розбагатів у партнерстві з олігархом Віктором Вексельбергом. Блаватник не підпадав під санкції. Сьогодні він добре відомий завдяки інвестиціям у неросійські компанії, такі як Warner Music, виробник хімії LyondellBassell і модний лейбл Tory Burch. Блаватник зауважує, що він громадянин США та Великобританії.
Така ж доля спіткала Юрія Мільнера, найвпливовішого технологічного інвестора РФ. Раніше він підтримував Facebook і Twitter через свій фонд DST Global. Мільнер не був підсанкційний і засуджуючи війну довгий час намагався дистанціюватися від Росії. На своєму сайті він зауважив, що є громадянином Ізраїлю.
- Нагадаємо, що на тлі повномасштабної війни Росії проти України США, ЄС та Велика Британія розробили пакети санкцій проти російських олігархів. Однак половина з двадцятки найзаможніших і досі не потрапили під жодні обмеження.
- Водночас міністерка Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що санкції, запроваджені проти російських олігархів, не будуть скасовані ніколи.
- Також вперше після російського вторгнення та потрапляння під санкції російський олігарх, засновник “Альфа-банку” Михайло Фрідман дав інтерв’ю та розповів з якими труднощами йому довелося зіткнутися на тлі російсько-української війни.
- Окрім цього уряд Великої Британії повідомив про запровадження чергових санкцій проти Росії. У списку опинились 7 російських олігархів та політиків.