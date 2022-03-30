Про це повідомляє Bloomberg.
Ексочільник підрозділу з питань санкцій Міністерства фінансів США Джон Сміт пояснив, що низка олігархів можуть досі уникати санкцій тому, що вони не вважаються близькими до ухвалення рішень російською владою.
Хто не потрапив під санкції:
- Володимир Потанін — найзаможніша людина РФ, президент Норільськ Нікель. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 30,2 млрд доларів до 27,1 млрд доларів;
- Леонід Міхельсон — №2 у Росії за статками, СЕО газової компанії Новатек. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 29,2 млрд доларів до 24,7 млрд доларів;
- Володимир Лісін — №4 у Росії за статками, голова ради директорів Новоліпецк Сталь. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 28 млрд доларів до 21 млрд доларів;
- Вагіт Алекпєров — №5 у Росії за статками, голова ради директорів Лукойл. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 22,5 млрд доларів до 5,3 млрд доларів;
- Михайло Прохоров — №12 у Росії за статками, засновник інвестгрупи Онексім. Після санкцій проти Росії статки не змінилися й становлять 13,8 млрд доларів;
- Дмитро Риболовлєв — №15 у Росії за статками, акціонер Банку Кіпра та ФК “Монако”. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 10,8 млрд доларів до 10,7 млрд доларів;
- В’ячеслав Кантор — №16 у Росії за статками, власник хімкомпанії Акрон. Після санкцій проти Росії статки зросли з 10,6 млрд доларів до 10,7 млрд доларів;
- Леонід Федун — №18 у Росії за статками, віцепрезидент Лукойл. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,5 млрд доларів до 1,7 млрд доларів;
- Олександр Абрамов — №19 у Росії за статками, співзасновник Евраз. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,3 млрд доларів до 7,1 млрд доларів;
- Андрій Гурієв — №20 у Росії за статками, засновник хімкомпанії Фосагро. Після санкцій проти Росії статки зросли з 7,9 млрд доларів до 8,7 млрд доларів.
“Основна мета санкцій має полягати в тому, щоб ми завдали шкоди цілі санкцій більше, ніж самі собі. Коли ви говорите про газ, Європа досі залежна від Росії. Сполучені Штати та союзники будуть дуже уважно дивитися, які продукти з Росії можуть бути майже незамінними для нас і компаній третіх країн, і намагатимуться уникнути таких наслідків”, — зазначив Джон Сміт.
- Водночас міністерка Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що санкції запроваджені проти російських олігархів, не будуть скасовані ніколи.
- Також вперше після російського вторгнення та попадання під санкції російський олігарх, засновник “Альфа-банку” Михайло Фрідман дав інтерв’ю та розповів з якими труднощами йому довелося зіткнутися на тлі російсько-української війни.
- Окрім цього уряд Великої Британії повідомив про запровадження чергових санкцій проти Росії. У списку опинились 7 російських олігархів та політиків.