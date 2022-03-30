На тлі повномасштабної війни Росії проти України США, ЄС та Велика Британія розробили пакети санкцій проти російських олігархів. Однак половина з двадцятки найзаможніших досі не потрапили під жодні обмеження.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ексочільник підрозділу з питань санкцій Міністерства фінансів США Джон Сміт пояснив, що низка олігархів можуть досі уникати санкцій тому, що вони не вважаються близькими до ухвалення рішень російською владою.

Хто не потрапив під санкції:

Володимир Потанін — найзаможніша людина РФ, президент Норільськ Нікель. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 30,2 млрд доларів до 27,1 млрд доларів;

— найзаможніша людина РФ, президент Норільськ Нікель. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 30,2 млрд доларів до 27,1 млрд доларів; Леонід Міхельсон — №2 у Росії за статками, СЕО газової компанії Новатек. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 29,2 млрд доларів до 24,7 млрд доларів;

— №2 у Росії за статками, СЕО газової компанії Новатек. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 29,2 млрд доларів до 24,7 млрд доларів; Володимир Лісін — №4 у Росії за статками, голова ради директорів Новоліпецк Сталь. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 28 млрд доларів до 21 млрд доларів;

— №4 у Росії за статками, голова ради директорів Новоліпецк Сталь. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 28 млрд доларів до 21 млрд доларів; Вагіт Алекпєров — №5 у Росії за статками, голова ради директорів Лукойл. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 22,5 млрд доларів до 5,3 млрд доларів;

— №5 у Росії за статками, голова ради директорів Лукойл. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 22,5 млрд доларів до 5,3 млрд доларів; Михайло Прохоров — №12 у Росії за статками, засновник інвестгрупи Онексім. Після санкцій проти Росії статки не змінилися й становлять 13,8 млрд доларів;

— №12 у Росії за статками, засновник інвестгрупи Онексім. Після санкцій проти Росії статки не змінилися й становлять 13,8 млрд доларів; Дмитро Риболовлєв — №15 у Росії за статками, акціонер Банку Кіпра та ФК “Монако”. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 10,8 млрд доларів до 10,7 млрд доларів;

— №15 у Росії за статками, акціонер Банку Кіпра та ФК “Монако”. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 10,8 млрд доларів до 10,7 млрд доларів; В’ячеслав Кантор — №16 у Росії за статками, власник хімкомпанії Акрон. Після санкцій проти Росії статки зросли з 10,6 млрд доларів до 10,7 млрд доларів;

— №16 у Росії за статками, власник хімкомпанії Акрон. Після санкцій проти Росії статки зросли з 10,6 млрд доларів до 10,7 млрд доларів; Леонід Федун — №18 у Росії за статками, віцепрезидент Лукойл. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,5 млрд доларів до 1,7 млрд доларів;

— №18 у Росії за статками, віцепрезидент Лукойл. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,5 млрд доларів до 1,7 млрд доларів; Олександр Абрамов — №19 у Росії за статками, співзасновник Евраз. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,3 млрд доларів до 7,1 млрд доларів;

— №19 у Росії за статками, співзасновник Евраз. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,3 млрд доларів до 7,1 млрд доларів; Андрій Гурієв — №20 у Росії за статками, засновник хімкомпанії Фосагро. Після санкцій проти Росії статки зросли з 7,9 млрд доларів до 8,7 млрд доларів.