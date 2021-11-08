Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з лікарні.
Напад, за словами Журавльова, стався в під’їзді будинку, в якому він мешкає. Обставини нападу в дописі автор не подав.
“У мене перелом черепа, перелом носа, шви на бороді й я погано бачу одним оком”, — розповів він.
Журавльов вже переніс операцію з видалення пошкоджених кісток черепа. За місяць буде потрібна ще одна — зі встановлення пластини.
Він також надав копію результатів КТ головного мозку та кісток черепу. У висновку зазначено перелом черепа та кісток носа.
Що відомо про Миколу Журавльова?
30-річний Микола Журавльов є музичним продюсером, наразі базується в Києві. За повідомленнями в ЗМІ, раніше Журавльов мешкав у Харкові.
Як самостійний виконавець та музичний продюсер Журавльов працює під псевдонімом Juniko. У 2019 році він випустив перший і поки єдиний свій російськомовний альбом “Тишина”.
Як саундпродюсер Juniko він відомий співпрацею з українськими гуртами Dilemma, KAZKA, Курган і Agregat, NikitA тощо.
Крім цього, Журавльов співпрацював з російськими виконавцями. Зокрема, телеведучою і співачкою Ольгою Бузовою та поп-виконавицею та відеоблогеркою Клавою Кокою. Перша у 2017 році відвідала незаконно анексований Крим через закриті КПП, друга виступала не тільки в Криму, а й неодноразово в тимчасово окупованому Донецьку. Через це обидві потрапили до бази сайту “Миротворець”.
- В серпні працівник Управління державної охорони побив танцюриста шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої. Він перебував у комі 15 днів.