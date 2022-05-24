Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.
За його словами, саме у серпні Україна повинна отримати достатню кількість озброєння, щоб змінити хід війни.
“Ви маєте розуміти, що від часу оголошення про постачання озброєння є наступні етапи”, – заявив Буданов.
Він додав, що спершу озброєння потрібно доставити в Україну, а потім ще потрібен час, аби українські військові навчились правильно користуватись ним. Всі ці етапи займають певний проміжок часу.
“Тому, на жаль, до серпня кількості озброєння, яке необхідне військам, у значимих кількостях не буде. З серпня це все вже буде знаходитися у військових частинах і активно почне використовуватися у бойових діях”, – сказав начальник ГРУ.
Власне у серпні й розпочнеться той самий переломний момент.
Окрім цього Кирило Буданов спрогнозував закінчення активної фази російсько-української війни до кінця цього року.
Він уточнив, що під “активною фазою” має на увазі постійну передачу “з рук у руки” населені пункти, яка зараз відбувається на фронті.
“Оця активна фаза має значно скоротитися до кінця року. Вона зведеться майже до нуля”, – заявив Буданов.
Начальник ГУР додав, що війна повинна закінчитись виходом на адміністративні кордони України, однак деталей закінчення не озвучив, оскільки вони “не на часі”.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення до кордонів 24 лютого можна буде вважати перемогою України у повномасштабній війні проти Росії.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі тижні війни будуть для України дуже складними. Він наголосив, що найважча бойова ситуація – на Донбасі.