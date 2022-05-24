Начальник Генерального управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що переломний момент у війні в Україні настане не раніше серпня цього року, оскільки на даний час українські військові не мають достатньо озброєння для активних бойових дій.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

За його словами, саме у серпні Україна повинна отримати достатню кількість озброєння, щоб змінити хід війни.

“Ви маєте розуміти, що від часу оголошення про постачання озброєння є наступні етапи”, – заявив Буданов.

Він додав, що спершу озброєння потрібно доставити в Україну, а потім ще потрібен час, аби українські військові навчились правильно користуватись ним. Всі ці етапи займають певний проміжок часу.

“Тому, на жаль, до серпня кількості озброєння, яке необхідне військам, у значимих кількостях не буде. З серпня це все вже буде знаходитися у військових частинах і активно почне використовуватися у бойових діях”, – сказав начальник ГРУ.

Власне у серпні й розпочнеться той самий переломний момент.

Окрім цього Кирило Буданов спрогнозував закінчення активної фази російсько-української війни до кінця цього року.

Він уточнив, що під “активною фазою” має на увазі постійну передачу “з рук у руки” населені пункти, яка зараз відбувається на фронті.

“Оця активна фаза має значно скоротитися до кінця року. Вона зведеться майже до нуля”, – заявив Буданов.

Начальник ГУР додав, що війна повинна закінчитись виходом на адміністративні кордони України, однак деталей закінчення не озвучив, оскільки вони “не на часі”.