#Букви викладають основні тези його першої промови у статусі Глави держави.

Перемога демократії

Президент почав свою промову з того, що назвав день своєї інавгурації “днем демократії, історії, надії, оновлення та рішучості”. Він наголосив, що американська демократія випробовувалася на міцність, і тепер вона прийняла виклик і перемогла.

“Сьогодні ми святкуємо перемогу не кандидата, а демократії. Народ, воля народу були почуті, і до волі народу дослухалися. Ми знову дізналися, що демократія дорогоцінна. Демократія тендітна. І в цю годину, друзі мої, демократія взяла гору”, — сказав президент.

Байден звернувся до своїх попередників, присутніх на інавгурації, а також віцепрезидента Пенса. Він подякував їм за їхню працю, проте наголосив, що американська історія вершиться не окремими людьми, а народом.

“Я щойно склав священну обітницю, яку склав кожен з цих патріотів. Присягу вперше склав Джордж Вашингтон. Але американська історія залежить не від когось з нас, не від деяких з нас, а від усіх нас, людей, що прагнуть до більш досконалого союзу. Це велика нація. Ми добрі люди. І за століття, крізь буревії й розбрати, в мир і війну, ми зайшли так далеко, але ще багато попереду”, — додав він.

Виклики: пандемія, криза, нерівність

Байден заявив про готовність діяти “швидко та невідкладно”, аби чинити спротив серйозним викликам, з якими зіткнулася країна.

“Багато що потрібно полагодити, багато відновити, багатьох вилікувати, багато побудувати і багато чого досягти. Небагато людей в історії нашої країни стикалися з більшими викликами і жили у складніший час, ніж той, в якому ми живемо зараз. Раз на століття з’являється вірус, який непомітно переслідує країну. За один рік він забрав стільки життів, скільки Америка втратила за всю Другу світову війну. Були втрачені мільйони робочих місць, сотні тисяч підприємств закриті, заклики до расової справедливості відкидають нас на близько 400 років тому. Більше мрію про справедливість для всіх нас не відкладаємо”, — наголосив він.

Також серед викликів Байден назвав зростання політичного екстремізму, внутрішнього тероризму і числа прихильників переваги білої раси.

“Ми можемо виправити помилки. Ми можемо змусити людей працювати на добрій роботі. Ми можемо навчати наших дітей в безпечних школах. Ми можемо перемогти смертельний вірус. Ми можемо винагороджувати — винагороджувати працю, відновлювати середній клас і забезпечувати безпеку для всіх у галузі охорони здоров’я. Ми можемо забезпечити расову справедливість і знову зробити Америку провідною силою добра в світі”, — сказав він.

Мета — об’єднатися

За словами Байдена, для подолання цих проблем американцям необхідно об’єднатися. Зробити все можливе, щоб це відбулося, – мета нового президента.

“В іншому січні,у перший день 1863 року, Авраам Лінкольн підписав прокламацію про емансипацію. Коли він клав перо на папір, президент сказав: “Якщо моє ім’я коли-небудь увійде в історію, це буде за цей вчинок, і вся моя душа буде в ньому”. Сьогодні, цього січневого дня , вся моя душа міститься в тому, щоб об’єднати Америку, об’єднати наш народ, об’єднати нашу націю. І я прошу кожного американця долучитися до мене в цій справі. Об’єднаймося для боротьби з ворогами, з якими ми стикаємося, гнівом, образою і ненавистю, екстремізмом, беззаконням, насильством, хворобами, безробіттям і безнадією. В єдності ми можемо робити великі справи, важливі справи”, — заявив він.

Байден наголосив, що сьогодні, коли американське суспільство настільки роз’єднане, слова про єдність можуть здатися безглуздою фантазією. Але він впевнений, що Америка, яка завжди боролася за свої ідеали та протистояла “потворній” реальності, зможе це і тепер.

“Ми можемо бачити один в одному не ворогів, а сусідів. Ми можемо ставитися один до одного з гідністю і повагою. Ми можемо об’єднати зусилля, припинити крики і знизити градус. [..] Якщо ми це зробимо, я гарантую, ми не програємо. Ми ніколи, ніколи, ніколи не зазнавали невдач в Америці, коли діяли разом”, — наголосив він.

Президент закликав американців знову навчитися чути один одного і не перетворювати розбіжність з будь-якого приводу на тотальну війну.

“Мої співвітчизники-американці, ми повинні відрізнятися від цього. Америка повинна бути ліпшою за це, і я вважаю, що Америка значно ліпше за це”, — сказав Байден.

Він згадав про те, як добудовували Капітолій у розпал громадянської війни. І про те, як противники суфражисток перешкоджали їхнім протестам, зазначивши, що сьогодні ми вітаємо Камалу Гарріс, першу жінку-віцепрезидентку, а отже, часи змінюються.

Згадуючи штурм Капітолія прихильниками Дональда Трампа два тижні тому, він наголосив: насильством демократію не здолати.

“Натовп бунтівників подумав, що вони можуть використовувати насильство, аби зробити волю людей непочутою, зупинити роботу нашої демократії, прогнати нас з цієї священної землі. Цього не сталося. Цього ніколи не станеться, ні сьогодні, ні завтра. Ніколи”, — наголосив президент .

Не згодним з перемогою

Байден подякував усім, хто підтримував його, і звернувся до тих, хто не згоден з його перемогою.

Він наголосив, що бути незгодним — це нормально, і пообіцяв, що стане президентом для всіх американців.

“Якщо ви все ще не згодні, нехай буде так. Це демократія. Це Америка. Право на мирну незгоду. Це, мабуть, найсильніший бік нашої країни, що знаходиться під захистом нашої республіки. Проте, почуйте мене ясно: розбіжності не повинні призвести до роз’єднання. І я присягаюсь вам в цьому, я буду президентом усіх американців, усіх американців. І я обіцяю вам, що буду боротися за тих, хто мене не підтримав так само, як і за тих, хто підтримав”, — сказав він.

Він наголосив, що розуміє стурбованість громадян, пов’язану, зокрема, з рясним потоком дезінформації та тривогою через наслідки кризи. Але розв’язанням цієї ситуації, каже він, не є розділення на “своїх” і “чужих”.

“Відповідь не в тому, щоб замикатися в собі, йти до фракцій, що конкурують, довіряючи або не довіряючи тим, хто схожий або не схожий на вас, ходить до тієї ж церкви, дізнається новини з того ж джерела. Ми повинні покласти край цій нецивільній війні, в якій червоний колір протиставлений синьому (кольори Демократичної і Республіканської партій — ред.), протистоянню міста і передмість, консервативного та ліберального”, — додав він.

Відновлення взаємодії зі світом

Байден наголосив, що американцям потрібно зустріти виклики, зокрема, пов’язані з пандемією, як нація.

Він натякнув на відновлення співпраці зі світовими організаціями. Нагадаємо, за Трампа США перестала фінансувати ВООЗ і вийшла з Трансатлантичного союзу.

“Ми відновимо наші союзи і знову вступимо в контакт зі світом. Не задля розв’язання вчорашніх викликів, а длярозв’язання сьогоднішніх і завтрашніх викликів. І ми керуватимемося не лише прикладом нашої сили, а й силою нашого прикладу. Ми будемо сильним і надійним партнером заради миру, прогресу і безпеки”, — сказав він.

Пам’яті жертв пандемії

Під час свого першого виступу в ролі президента закликав помолитися за тих, хто став жертвами пандемії COVID-19.

“Я хотів би попросити вас приєднатися до мене у момент мовчазної молитви, щоб згадати всіх тих, кого ми втратили торік через пандемію, цих 400 тисяч співвітчизників-американців — мам, тат, чоловіків, дружин, синів, дочок, друзів, сусідів і товаришів по службі”, — закликав він.

Підсумки

Завершуючи свій виступ, Байден вкотре зазначив, що США стикаються з численними проблемами: атакою на демократію і правду, пандемією, нерівністю, расизмом, кліматичною кризою тощо. Він закликав американців до спільної роботи над тим, щоб подолати це, і зробити історію їхньої країни величною.