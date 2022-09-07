Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила, що телеканали "Еспресо", "Прямий", та 5-й не вимикали з етеру цифрового телебачення, а перемкнули на канал "Рада".

Про це повідомляє ІМІ посилаючись на відповідь Держспецзв’язку на петицію про повернення в цифровий етер “Прямого”, “Еспресо” та “5 каналу”.

15 серпня 2022 року глава українського уряду Денис Шмигаль переадресував Держспецзв’яку та Мінкульту питання, порушені у відповідній петиції.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь відповідаючи на петицію послався на Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Зокрема він наголосив, що 3 та 4 квітня технічні служби Концерну РРТ на виконання рішення РНБО перемкнули (здійснили перекомутацію) цифрового ефірного та супутникового мовлення телеканалів “Еспресо”, Прямого та 5 каналів на мовлення каналу “Рада”.

У Держспецзв’язку також зауважили, що ця ситуація нібито нічого не змінює, адже у будь-якому випадку всі телеканали і так повинні транслювати національний телемарафон

“Після такого перемикання доступ до інформаційного марафону “Єдині новини #UAРазом” мали і мають всі телевізійні канали телеканали будь-якої форми власності”, мовиться у відповіді відомства.

Окрім цього, представники Держспецзв’язку вважають, що “Еспресо”, “Прямий” та “5 канал” мають технічну можливість мовити в цифровому етері та долучатися до загальнонаціонального марафону нарівні з іншими мовниками.

“А брати чи не брати участь у ньому, залежить від рішення органів управління цих телеканалів”, – резюмували у Держспецзв’язку.

Така відповідь Держспецзв’язку вже викликала обурливу реакцію у телеканалу “Еспресо”, який назвав її “казуїстикою” та звичайною “відпискою”.

“Нас щиро здивувала позиція державного органу, який дозволяє собі відверте поширення недостовірної інформації. Відключення сигналу телеканалу “Еспресо” називається наданням технічної можливості мовлення в рамках телемарафону”, – йдеться в коментарі пресслужби каналу.

Представники “Еспресо” дійшли висновку, що “влада всіляко намагається заплутати суспільство і мовників у дійсних причинах свавільного вимкнення”.

ДОВІДКА: 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнув мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” у цифровій мережі Т2.

Журналісти звернулися до Президента України, щоб він посприяв розв’язанню ситуації. Громадська спілка “Коаліція Реанімаційний пакет реформ” закликала Концерн РРТ відновити мовлення телеканалів, адже рішення ухвалено без пояснень та аргументації.

Після цього низка українських правозахисних організацій, громадських організацій, історики, колишні політв’язні та інші зробили спільну заяву щодо відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”.

Також колективи трьох опозиційних телеканалів – “Прямого”, “Еспресо” та “5 каналу” – звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням зреагувати на дії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РТТ), який незаконно обмежив їх мовлення.