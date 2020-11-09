Про це він пише #Буквам.
На його думку, за президентства Байдена США почнуть повертатися до традиційної для себе ролі світового лідера.
“Це означає ще й те, що відносини США і цивілізованого світу в цілому з авторитарними режимами будуть визначатися ціннісною шкалою, а не особистими симпатіями і антипатіями президента або його економічними розрахунками та образами, нерідко вельми фантастичними. І так, це дозволить дещо заспокоїтися Пекіну і змусить похвилюватися Кремль. Але і не тільки”, – пише Портников.
Перемога Байдена, за словами журналіста, означає поступове згасання популізму, неефективність якого була доведена у перші ж місяці пандемії, а конструктори Зеленського змогли проїхатися у хвості цієї комети, коли вона вже втрачала блиск.
“І зараз, після президентських виборів в США, ми можемо констатувати, що цей популістський проект вступив у період напіврозпаду і вже у 2021 році Україні доведеться пройти шлях кардинального переформатування влади просто заради власного виживання. Я не знаю яким буде цей шлях – можливо, дострокові президентські вибори за умови консолідації еліт і відсікання маргінальних з точки зору Заходу олігархів, може бути – дострокові парламентські вибори, завданням яких буде перетворення президента на номінальну фігуру при зосередженні влади в парламенті і уряді. Але те що це – закінчення проекту, скоро стане очевидним для всіх, окрім Зеленського”, – підсумував Портников.
- Раніше повідомлялося, що колишній віцепрезидент США Джо Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Про це повідомляє ряд американських ЗМІ. Вирішальною для Байдена стала перемога у штаті Пенсильванія, яка дала йому 20 голосів виборників.
- Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.
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