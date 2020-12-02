Вчора на НСК Олімпійський у Києві пройшов футбольний матч між командами "Шахтар" та "Реал". Двобій закінчився перемогою українців.

#Букви пропонують подивитися відео голів.

Матч стартував о 19:55.

Склади команд:

“Шахтар”: Трубін, Матвієнко, Вітао, Бондар, Додо, Степаненко, Марлос, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораєс

Запасні: Шевченко, Пятов, Сіпріано, Болбат, Маркос, Алан Патрік, Майкон, Соломон, Судаков, Дентінью, Фернандо

“Реал”: Куртуа, Лукас, Начо, Варан, Менді, Едегор, Кроос, Модріч, Асенсіо, Родріго, Бензема

Запасні: Лунін, Альтубе, Мілітао, Марсело, Каземіро, Діас, Аррібас, Чуст, Іско, Вінісіус.

У першому таймі голів не було.

А ось уже на 57-й хвилині гри “гірники” забили гол у ворота мадридців. Це зробив Дентінью, який вийшов на заміну в першому таймі замість Мораєса.

Фото: “Шахтар”

Другий гол “Шахтар” забив на 82-й хвилині – це зробив Манор Соломон.

“Гірники” набрали 7 очок та потіснили Реал з другого місця завдяки двом перемогам над мадридцями в особистих матчах.

Цікаво, що “Шахтар” вже грав з “Реалом” в одній групі – це відбувалося під час Ліги Чемпіонів 2016-17. Перший матч в Мадриді завершився програшем для “гірників” (4: 0), під час другої зустрічі у Львові футболісти Шахтаря змогли дещо реабілітуватися (3:4), але за підсумком все ж програли (0:4).