Про це Головнокомандувач ЗСУ зазначив у Facebook.
Він зауважив, що ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо.
“Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти”, – наголосив Залужний.
Головнокомандувач запитав, чи витримали б інші країни такий тиск? Адже лише за 31 жовтня ворог застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”.
“Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю”, – заявив він.
Залужний констатував, що перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що попри свої переваги ворог не має успіхів на лінії російсько-українського фронту.
- Перед повномасштабним вторгненням РФ Сполучені Штати неодноразово зверталися до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з проханням поділитися планами захисту України, проте Генштаб приховував їх від усіх до останнього, тримаючись за крихку надію відбити російську навалу.
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 13 жовтня провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час розмови предметно обговорили результати зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.
- Українське книжкове видавництво Vivat випустить книгу із біографією Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.