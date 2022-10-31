Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагадав, що Україна демонструє неймовірну стійкість, адже веде війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Зауваживши на високій ціні, яку доводиться сплачувати, він запевнив у неодмінній перемозі українського народу.

Про це Головнокомандувач ЗСУ зазначив у Facebook.

Він зауважив, що ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо.

“Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти”, – наголосив Залужний.

Головнокомандувач запитав, чи витримали б інші країни такий тиск? Адже лише за 31 жовтня ворог застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”.

“Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю”, – заявив він.

Залужний констатував, що перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що попри свої переваги ворог не має успіхів на лінії російсько-українського фронту.