Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

16 березня генерал-лейтенант Олещук в онлайн-форматі взяв участь у симпозіумі командувачів повітряних сил країн-членів НАТО.

Як повідомляється, він коротко проінформував колег про актуальну обстановку на основних напрямках бойових дій та наголосив на необхідності нарощування протиповітряної оборони України – як її наземної складової, так і повітряної.

“Звертаюсь до вас із проханням – наростити зусилля щодо надання Повітряним силам України сучасних багатоцільових винищувачів четвертого покоління, які здатні ефективно захистити нашу державу від повітряних терористичних атак Росії, а також здійснювати потужну авіаційну підтримку наземним військам, для звільнення та деокупації українських територій”, – звернувся до учасників симпозіуму Олещук.

Крім того, командувач Повітряних сил додав, що лише спільні, узгоджені дії партнерів можуть посприяти у якнайшвидшому отриманні Україною західних багатоцільових літаків. Наявним прикладом досягнення цієї мети є танкова коаліція.

“Хотів би отримати вашу підтримку та закликаю створити авіаційну коаліцію під гаслом “Перемога на землі кується в небі!” – додав Олещук.