Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що для його країни та Європи перемога України над Росією є їхнім державним сенсом. Він вважає, що російське вторгнення є екзистенційною загрозою.

Про це повідомило Corriere della Sera.

Польський прем’єр зауважив, що переговори з Росією неможливі, допоки війська РФ скоюють воєнні злочини на українській території. Він вважає, що Кремль сповнюється відчуттям впевненості в собі, коли відбуваються затримки із постачанням військової допомоги Україні. За його словами, останні суперечать інтересам Європи.

Моравецький наголосив, що Росія стала терористичною державою, яка щодня руйнує міста, завдає ударів по цивільних об’єктах, вбиває жінок і дітей.

“Масштаби воєнних злочинів Росії просто жахливі. Поки вони не припиняться, говорити нема про що”, – зазначив він.

Стосовно нападу на країни НАТО він вважає, що не варто чекати ескалації, оскільки Росія не має сил вести таку війну. Водночас якби “всі країни відреагували з такою ж швидкістю та рішучістю, як Польща, сьогодні ми були б набагато ближчими до перемоги України”. Москва могла б вивести свої війська та завершити війну, але не хоче цього.

“Ми вважаємо війну в Україні перш за все екзистенційною загрозою для Польщі та всієї Європи. Якщо Росія виграє, весь геополітичний аналіз втратить сенс. Польща не вибирала, де вона знаходиться на карті, але повністю розуміє відповідальність, яку передбачає така позиція. Перемога над Росією є як польським, так і європейським державним сенсом”, – підкреслив Матеуш Моравецький.

Прем’єр додав, що “Берлін декларує більше допомоги, ніж дає насправді”, хоча від однієї з найсильніших європейських країн можна було б очікувати більше зусиль.