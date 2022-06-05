російсько-українська війна

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Перемога синьо-жовтих у Марокко: українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги

5 червня українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вибороли перемогу на четвертому етапі Діамантової ліги.

Понеділок, 6 червня 2022, 00:23
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Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Так, золоту медаль здобула бронзова призерка Олімпіади-2020 Магучіх із результатом на 1,96 м.

Другий результат показала Геращенко, відповідно срібло дісталось за висоту у 1,93 м.

Окрім Магучіх та Геращенко у змаганнях брала участь Юлія Левченко, яка фінішувала 7-ю із результатом 1,85 м.

Теги: легкоатлетки, перемога синьо-жовтих, спорт, стрибки у висоту, результаты

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