Перемога синьо-жовтих у Марокко: українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.
Так, золоту медаль здобула бронзова призерка Олімпіади-2020 Магучіх із результатом на 1,96 м.
Другий результат показала Геращенко, відповідно срібло дісталось за висоту у 1,93 м.
Україна – на висоті!🔝🇺🇦
💙💛Синьо-жовтим став сектор для стрибків у висоту на четвертому етапі 💎Діамантової ліги у Рабаті (Марокко).
🥇Ярослава Магучіх – 1.96 м
🥈Ірина Геращенко – 1.93 м
📷 @matthewquine / @Diamond_League#НОК #Україна @WorldAthletics pic.twitter.com/em5txOienj
— НОК України (@OlympicUA) June 5, 2022
Окрім Магучіх та Геращенко у змаганнях брала участь Юлія Левченко, яка фінішувала 7-ю із результатом 1,85 м.
- Нагадаємо, 5 червня збірна України з футболу зіграла проти національної команди Уєльсу. За результатами матчу українська збірна не потрапляє на Чемпіонат світу-2022, що відбудеться у Катарі.
- Водночас міжнародна федерація баскетболу (FIBA) виключила збірні РФ (RBF) та Білорусії (BBF) зі всіх найближчих змагань.
- Раніше українських шахістки Анна та Марія Музичук відмовилися підписати лист-звернення щодо відсторонення РФ і Білорусі від Міжнародної федерації шахів, аргументуючи це тим, що “спорт поза політикою”. У відповідь на це Львівська обласна шахова федерація розпочала процедуру їх відсторонення.