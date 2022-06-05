Перемога синьо-жовтих у Марокко: українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги

5 червня українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вибороли перемогу на четвертому етапі Діамантової ліги.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Так, золоту медаль здобула бронзова призерка Олімпіади-2020 Магучіх із результатом на 1,96 м.

Другий результат показала Геращенко, відповідно срібло дісталось за висоту у 1,93 м.

Україна – на висоті!🔝🇺🇦 💙💛Синьо-жовтим став сектор для стрибків у висоту на четвертому етапі 💎Діамантової ліги у Рабаті (Марокко). 🥇Ярослава Магучіх – 1.96 м

🥈Ірина Геращенко – 1.93 м 📷 @matthewquine / @Diamond_League#НОК #Україна @WorldAthletics pic.twitter.com/em5txOienj — НОК України (@OlympicUA) June 5, 2022

Окрім Магучіх та Геращенко у змаганнях брала участь Юлія Левченко, яка фінішувала 7-ю із результатом 1,85 м.