Про це повідомило TVP Info.

Анджей Дуда наголосив, що Польща зацікавлена у тому, аби Москва програла війну.

“В інтересах Польщі, щоб Україна захистилася від російської агресії. В інтересах поляків, щоб українці захистили свою Батьківщину і дали відсіч російському агресору. В інтересах поляків, щоб Росія не виграла цю війну. І тому ми сьогодні допомагаємо Україні. Звідси ці рішення, часто складні, щодо надання військової допомоги”, — заявив Дуда.

Він наголосив, що польські громадяни “витратили мільярди злотих, щоб допомогти своїм сусідам-українцям, приймаючи їх у свої домівки, годуючи, надаючи одяг, часто роблячи покупки для них, підтримуючи їх, возячи на своїх автомобілях”. На його думку, через велику допомогу Україні — Польща викликає захоплення у всьому світі.

“Завдяки цьому надзвичайному жесту ми, як Польща, здобули величезний авторитет на міжнародній арені”, — наголосив Дуда.